Харитоненков Иосиф Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитоненков
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13230. Харитоненков Иосиф Захаров., 29 л., Смоленск. у., Кагынск. в., д. Гончаренки. Смоленск. Г. С. Ст. 136, л. с. 8 л. 20 окт. 927.
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