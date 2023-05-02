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Мустафа-Оглы Гюшуш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мустафа-Оглы
Имя
Гюшуш
Дата исполнения приговора
10 август 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
105624. МУСТАФА-ОГЛЫ, ГЮШУШЪ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Арешск. у., Лянск. общ., с. Амиръ-Арха; — Елисаветпольск. О. С., 10 Іюня 911, 105, 119 и 1 ч. 1647 У., по сов. о при. сего С. отъ 24 Нояб. 910 г. (1654¹ У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Авг. 911.

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