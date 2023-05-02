Ильиных Фаддей Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильиных
- Имя
- Фаддей
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24313. ИЛЬИНЫХ, ФАДДЕЙ ТРОФИМОВИЧ, 22 л. Гр. Чердынск. у., Сыпучинск. в., д. Тоскуево; — Н. С. при 7 зап. инжбате г. Перми. Кража, лиш. св. 2 г. условно.
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