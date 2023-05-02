Кудряшев Илларион Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудряшев
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25565. КУДРЯШЕВ, ИЛЛАРИОН ДМИТРИЕВИЧ, 29 л. Гр. Галичск. у., Новгородск. в., д. Макаровки; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Мошеннич., пр. р. 6 м. Исп. 24 мая 920.
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