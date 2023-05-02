Березина Евдокия Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13262. БЕРЕЗИНА, ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА, 20 л. Гр. Нарофоминск. у., Рудневск. в., д. Голохвостова; — Н. С. 1 уч. Нарофоминск. у. Поджог, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, Исп. 11 авг. 920.
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