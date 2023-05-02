Бажанов Василий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бажанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142813. БАЖАНОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕРгѣевъ (опт. же Баженовъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Воронковъ, Стародуб. у., 40 л.; — Нѣжинск. О. С. 17 Сент. 909, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Сент. 909 г. (1654 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 8 л. Исп. 31 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Кіев. Воен. О. С. отъ 6-7 Нояб. 908 г. (9 и 1456 У. и Воин. У., каторж. раб. 15 л.). | 907 29101 1632 У. | 91 115999 1647 У. | 902 19845 1654¹ У. | 91 50642 170 М.|97 59812 169 М. | 91 18110 169 М. | 95 84628 1654¹ У. | 89 85180 169 М. | 93 25528 177 М.
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