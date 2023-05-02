Шаров Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8153. ШАРОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Мологск. у. Кража, лиш. св. 7 л. Исп. 22 мая 919. | предыдущие судимости 913 175638 169 М. | 905 9777 170 М. | 909 155984 1642 У.
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