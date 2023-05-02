Ошлаков Петр Варсонофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошлаков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Варсонофьев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8851. Ошлаков Петр Варсонофьев., 18 л., Бийск. окр., Алтайск. р., с. Ац. Н. С. 1 уч. Ойратск. А. О. Ст. 169, л. с. 3 г., п. п. 3 г. 5 июня 927.
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