Киряев Степан Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киряев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5923. КИРЯЕВ СТЕПАН КАРПОВИЧ, 30 л., Ялуторовск. у., Шараховск. в., с. Кукуши, Амурск. Губсуд, Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 ноября 923.
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