Карашаев Кашташ
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карашаев
- Имя
- Кашташ
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17278. Карашаев Кашташ, Калм. А. О., Букеевского у., Таловск. уч., х. Сайхин. Н. С. 2 уч. Николаевск. у. Сталинградск. г. Ст. 180 п. "в" (ст. р.), л. с. 3 г., п. п. 1 г. 16 февр. 927.
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