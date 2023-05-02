Кузнецов Андрей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6466. Кузнецов Андрей Егоров., Кузнецк. окр., Щегловск. р., д. Хреновой. Н. С. 1 уч. Кузнецкого окр. Ст. ст. 77, 1 ч. 165, л. с. 2 г., п. п. 2 г. 6 окт. 927.
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