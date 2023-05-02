Тимошенко Павел Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошенко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139927. ТИМОШЕНКО, ПАВЕЛЪ ЛУКИНЪ. К. Радомысльск. у., Приборецск. в., с. Терехи, 21 г., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 134, 135 и 1545 У., арест. отд. 4 г. Исп. 9 Окт. 909.
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