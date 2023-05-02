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Кошкин Степан Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошкин
Имя
Степан
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
__ май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
2099. КОШКИН, СТЕПАН АБРАМОВИЧ, 42 л Гр. Барнаульск. у., Белоярск. в., с. Повасинки;— Н. С. 1 уч. Барнаульск. у. Кража, лиш. св. и лиш пр. 2 г. Ср. исп. не указ., осужд. в мае 922.

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