Кошкин Степан Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- __ май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2099. КОШКИН, СТЕПАН АБРАМОВИЧ, 42 л Гр. Барнаульск. у., Белоярск. в., с. Повасинки;— Н. С. 1 уч. Барнаульск. у. Кража, лиш. св. и лиш пр. 2 г. Ср. исп. не указ., осужд. в мае 922.
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