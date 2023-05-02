Лобанов Поликарп Северианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанов
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Северианович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16756. ЛОБАНОВ, ПОЛИКАРП СЕВЕРИАНОВИЧ, 41 г. Гр. Уржумск. у., Больше-Ройск. в., д. Ищеевой; — Н. С. 3 уч. Уржумск. у. Пьянство, пр. р. 1 г. условно.
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