Должиков Кирилл Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Должиков
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64544. должиковъ, Кириллъ Корнѣевъ. К. Новосильск. у., Сергіево-Скворченск. в., с. Краснаго, 50 л.; — Мценск. У. С., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Іюля 907.
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