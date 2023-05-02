Баюбаев Наурузбай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баюбаев
- Имя
- Наурузбай
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32079. БАЮБАЕВЪ, НАУРУЗБАЙ, 28 л. Кирг. Дестарск. в., Каркаралин. у.; — Семипалатинск. у.; — Семипалатин. О. С., 13 Нояб. 910, 152ˣ, 1 п. 1 ч. 1653 и 2 ч. 1654ˣ У., по сов. съ 2-мя приг. М. С. 1 уч. Семипалатин. у. отъ 26 Марта 910 г. (169 М., тюр. 6 и 4 м.), арест. отд. 3 г., съ зач. 7 м. и 11 дн. предв. заключ. Исп. 8 Янв. 911.
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