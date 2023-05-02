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Федулов Андрей Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федулов
Имя
Андрей
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
21 июнь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140485. ФЕДУЛОВЪ, АНДРЕЙ КУЗЬМИНЪ. К. Новоузен. у., в. и с. Савинки, 18 л.; — Саратов. О. С., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 21 Іюня 908.

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