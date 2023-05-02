Федулов Андрей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федулов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140485. ФЕДУЛОВЪ, АНДРЕЙ КУЗЬМИНЪ. К. Новоузен. у., в. и с. Савинки, 18 л.; — Саратов. О. С., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 21 Іюня 908.
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