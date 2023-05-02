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Тюрганов Степан Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюрганов
Имя
Степан
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 474
Источник
Скан
Оригинальная запись
124783. ТЮРГАНОВЪ, СТЕПАНЪ МИхайловъ. К. Темников. у., с. Кушкинскаго, 35 л.; — М. С. 8 уч. Ростов. (н/Д.) окр. 27 Авг. 909, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 9 Нояб. 909. Сей приг. поглощавъ приг., напеч. въ 909 г. № 119660.

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