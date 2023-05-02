Соо Иоганн Янович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соо
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Янович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29092. СОО, ИОГАНН ЯНОВИЧ, 36 л. Гр. Торопецк. у., Вехононск. в., с. Сопки; — Н. С. 8 уч. Торопецк. у. Выгонка самог., пр. р. 6 м. условно.
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