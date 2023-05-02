Гальчук Иван Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гальчук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81289. ГАЛЬЧУКЪ, ИВАНЪ КОРНѢЕВЪ, 22 л. К. Таращанск. у., Животовск. в., с. Калиновки; — Уманск. О. С., 2 Мая 911, 114, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 16613. | 19 Нояб. 907 г. М. С. 4 уч. Таращанск. окр., 169 М., тюр. 4 м. | 905 30881 169 М.
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