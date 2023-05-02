Логинов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Михаил Яковлевич

Логинов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
26011. ЛОГИНОВ, МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г. Гр. Малоярославецк. у., Марьинск. в.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Самоупр., лиш. св. 1 г. Исп. 17 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close