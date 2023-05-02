Цесельский Копель Израелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесельский
- Имя
- Копель
- Отчество
- Израелев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140968. ЦЕСЕЛЬСКІЙ, КОПЕЛЬ ИЗРАЕЛЕВЪ. Мщ. м. Меречи, Трокск. у., 16 л.; — Трокск. У. С. 22 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909.
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