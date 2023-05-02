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Кошелева Марина Вавиловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошелева
Имя
Марина
Отчество
Вавиловна
Дата исполнения приговора
06 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
25354. КОШЕЛЕВА, МАРИНА ВАВИЛОВНА, 53 л. Гр. Себежск. у., Могилевск. в., д. Чаянцы; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 6 апр. 920.

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