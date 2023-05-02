Туляков Василий Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туляков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140202. ТУЛЯКОВЪ, ВАСИЛІЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Спасск. у., Рясск. в., с. Фролова, 38 л.; — Рязанск. О. С. 1 Сент. 909, 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909. | 907 86090 169 М. | 906 32094 169 М. | 902 36509 169 М. | 94 22962 177 М.
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