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Бомштейн Моисей Генахов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бомштейн
Имя
Моисей
Отчество
Генахов
Дата исполнения приговора
01 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130196. БОМШТЕЙНЪ, МОИСЕЙ (МОВша) Генаховъ (Генуховъ). Мщ. г. Борисова, 38 л.; — Г. С. пос. Юзовки, Екатеринослав. г., 7 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюля 909. | 907 10549 170 М.

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