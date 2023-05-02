Бомштейн Моисей Генахов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бомштейн
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Генахов
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130196. БОМШТЕЙНЪ, МОИСЕЙ (МОВша) Генаховъ (Генуховъ). Мщ. г. Борисова, 38 л.; — Г. С. пос. Юзовки, Екатеринослав. г., 7 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюля 909. | 907 10549 170 М.
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