Булыгина Ксения Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булыгина
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45474. БУЛЫГИНА, КСЕНІЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Мологск. у., Сутковск. в., д. Скорохина, 17 л.; — 3. Н. 2 уч. Ром.-Борисоглѣбск. у. (въ 3 р.), 13, 169, 6, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 24 Мая 905. | 904 85023 169 М. | 904 39693 169 М.
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