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Булыгина Ксения Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булыгина
Имя
Ксения
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45474. БУЛЫГИНА, КСЕНІЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Мологск. у., Сутковск. в., д. Скорохина, 17 л.; — 3. Н. 2 уч. Ром.-Борисоглѣбск. у. (въ 3 р.), 13, 169, 6, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 24 Мая 905. | 904 85023 169 М. | 904 39693 169 М.

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