Гнилов Дмитрий Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гнилов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101794. ГНИЛОВЪ, ДМИТРІЙ ЕФИмовъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бузулукск. у., Вознесенск. в., с. Кинзельки; — Самар. О. С., 12 Мая 911, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 12 Іюля 911. | 906 85516 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 47480 и 905 г. № 27605.
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