Чуркин Ефим Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуркин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141352. ЧУРКИНЪ, ЕФИМЪ СТЕПАНОВЪ. К. Кинешемск. у., Никитинск. в., д. Лодыгина, 34 л.; — У. Чл. О. С. по Кинешемск. у. 3 Сент. 908, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.
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