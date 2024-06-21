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Чуркин Ефим Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуркин
Имя
Ефим
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141352. ЧУРКИНЪ, ЕФИМЪ СТЕПАНОВЪ. К. Кинешемск. у., Никитинск. в., д. Лодыгина, 34 л.; — У. Чл. О. С. по Кинешемск. у. 3 Сент. 908, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.

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