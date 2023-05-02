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Бурцев Степан Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурцев
Имя
Степан
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45501. БУРЦЕВЪ, СТЕПАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. Мщ. г. Купянска, 17 л., рд. въ г. Харьковѣ; — Харьков. О. С., 140 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905.

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