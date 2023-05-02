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Драгунов Михаил Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драгунов
Имя
Михаил
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
23 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4078. ДРАГУНОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ, 35 л., Сызранск. у., ст. Костычевск. в. и. В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 4 г. Исп. 23 июля 923.

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