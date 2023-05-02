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Петров Александр Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Александр
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
10077. Петров Александр Митрофанович, 23 л., Витебск. г., Себежск. у., Томсинск. в., д. Бубино. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 27 окт. 926.

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