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Байшкалн Карл Томов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байшкалн
Имя
Карл
Отчество
Томов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129784. байшкалнъ, карлъ томовъ (онъ же Байжкалнъ). К. Валкск. у., Земерск. в., 48 л.; — Венденъ-Валкск. С. М. С. 30 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909. | 908 44983 173 М. | 900 69129 169 М.

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