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Шлыков Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шлыков
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30552. ШЛЫКОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 31 г.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Спекуляция, пр. р. 6 м., с зач. 4 м. и 4 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.

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