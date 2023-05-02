Панюков Модест Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанюков Модест Артемьевич

Панюков Модест Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панюков
Имя
Модест
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9888. Панюков Модест Артемьевич, 24 л., Коми обл., Устькуломск. у., Подольск. в., д. Керос. Облсуд. Коми. Ст. ст. 16, 169, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 3 февр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.