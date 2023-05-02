Бритарев Борис Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бритарев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143454. БРИТАРЕВЪ, БОРИСЪ ЕВСѢевъ. Мщ. г. Симбирска, 18 л., рд. въ г. Москвѣ; — Симбирск. О. С. 26 Авг. 909, 140, 150, 152, 285, 1 Ч. 286 и 2 ч. 287 У., тюр. 2 м. Исп. 6 Окт. 909. | 906 54037 169 М.
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