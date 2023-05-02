Маев Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84480. МАЕВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярославск. г., Ростовск. у., Борисоглѣбск. в., д. Стараго-Смолина; — СПБ. Ст. М. С. 15 уч., 19 Апр. 911, 169, 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 19 Апр. 911. | 907 42655 3 ч. 1655 У. | 98 93361 1659¹ У. | 903 4998 169 М. | 93 3150 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 92 г. № 33094. | 900 98106 1655 У. | 91 81675 169 М.
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