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Черепков Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепков
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
13289. Черепков Степан Васильевич, 21 г., Шадринск. окр., с. Каменно-Озерского. Н. С. 11 р. Шадринск. окр. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 13 нояб. 926.

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