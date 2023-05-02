Кривокорытов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривокорытов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16205. КРИВОКОРЫТОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л. Котельническ. у., Даровск. в., с. Лукичи; — Н. С. 1 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 7 д. пр. з. Исп. 7 мая 920.
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