Панютин Федор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панютин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97512. пАНЮТИНЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕновъ, 21 г. Мщ. г. Орла; — Орлов. О. С., 20 Апр. 911, 152 и 1 ч. 1647 у., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 79636, арест. отд. 2 г. Исп. 25 Іюня 911, счит. ср. съ 13 Марта 910. | 908 111734 169 М. | 904 100677 1642 У. | 900 22221 169 М. | 904 90605 169 М.
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