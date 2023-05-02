Алпанов-Глазнов Митрофан Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алпанов-Глазнов
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 592. Алпанов-Глазнов Митрофан Алексеевич, 32 л., г. Ельца. Н. С. 3 уч. Подольск. у. Московск. г. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23 мар. 926.
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