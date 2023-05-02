Калошина Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалошина Елена Евгеньевна

Калошина Елена Евгеньевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калошина
Имя
Елена
Отчество
Евгеньевна
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
15931. КАЛОШИНА, ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, 24 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 20 д. пр. з. Исп. 31 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close