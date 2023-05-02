Башлаев Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башлаев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17528. БАШЛАЕВЪ, Михаилъ Ивановъ. Кр. Енотаев у., с. Болхуновъ, 35 л.; приг. М. С. 5 уч. Чернояро-Енотаев. окр., за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м., съ примѣн. Выс. маниф. 15 Мая 1883 г. Исп. 22 Дек. 1886 г.
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