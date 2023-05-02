Рыльский Селиверст Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыльский
- Имя
- Селиверст
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11275. Рыльский Селиверст Родионович, 20 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Кр.-Октябрьск. в., с. Александровского. Н. С. 15 уч. Семипалатинск. г. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 6 мар. 926.
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