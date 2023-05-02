Борзов Илья Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борзов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 369. БОРЗОВ, ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, 21 г. Гр. Бугурусланск. у., Байтучановск. в., с. Русского-Байтугана;—Н. С. 5 уч. Бугурусланск. у. Ст. 206, лиш. св. ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 922.
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