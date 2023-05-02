Данилов Федор Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46406. ДАНИЛОВЪ, ФЕДОРЪ ДАНИЛОВЪ. К. Порхов. у., Ясинск. в., с. Мѣхова, 23 л.; — СПБ. Ст. М. С. 1 уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 905. | 903 69408 172 М.
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