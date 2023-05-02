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Данилов Федор Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Федор
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46406. ДАНИЛОВЪ, ФЕДОРЪ ДАНИЛОВЪ. К. Порхов. у., Ясинск. в., с. Мѣхова, 23 л.; — СПБ. Ст. М. С. 1 уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 905. | 903 69408 172 М.

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