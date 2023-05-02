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Рвачев Семен Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рвачев
Имя
Семен
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10997. Рвачев Семен Григорьевич, 23 л., Донск. окр. Н. С. 15 уч. Донск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28 авг. 926.

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