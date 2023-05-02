Губарев Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губарев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14413. ГУБАРЕВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 57 л. Гр. г. Суздаля; — Н. С. 2 уч. г. Уфы. Торговля самог., лиш. св. 6 л. Исп. 22 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.