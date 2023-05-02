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Бзагиосов Федор Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бзагиосов
Имя
Федор
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45219. БЗАГІОСОВЪ, ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Жит. с. Армавира, Кубанск. обл., 36 л.; — Екатеринодар. С. М. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 29 Апр. 905.

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