Бзагиосов Федор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бзагиосов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45219. БЗАГІОСОВЪ, ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Жит. с. Армавира, Кубанск. обл., 36 л.; — Екатеринодар. С. М. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 29 Апр. 905.
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