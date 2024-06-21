Попов Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44297. ПОПОВЪ. ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Андреевъ). К. Скопин. у., Поляновск. в., с. Дмитріева, 22 .1.; — Г. С., г. Данкова, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 56228, тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Апр. 907. | 905 44874 1655 У. | 903 72810 170 М.
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