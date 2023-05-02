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Ахмет-Зянов Мухаметзян

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Зянов
Имя
Мухаметзян
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
45014. АХМЕТЪ-ЗЯНОВЪ, МУХАМЕТзянъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лаишев. у., Больше-Кибякъ-Козинск. в., д. Кибякъ-Кози, 24 л.; — Казанск. С. П. (во 2 р.), 152 и 270 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Февр. 905 г., арест. отд. 3 г. Исп. 12 Апр. 905.

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